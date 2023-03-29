Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Iğdır, Ağrı ve Kars için rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Bölgemizde; (Iğdır, Ağrı ve Kars) güney yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Fırtınanın gece saat 12:00’den sonra etkisini kaybetmesi beklendiği de belirtildi.