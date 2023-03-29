Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda, "Erzurum Kitap Akademisi Öğrenci Paneli" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, panelde, kent genelinde kitap okumayı zorunluluk olmaktan çıkarıp yaşam tarzına dönüştürmeyi ve her türlü okuma faaliyetini daha bilinçli hale getirmeyi istediklerini söyledi.

"2021'de 10 bin öğrenciyle başlattık"

Erzurum'un LGS ve YKS gibi sınavlarda akademik başarısını artırmayı amaçladıklarını aktaran Kaygusuz, "Erzurum Kitap Akademisi'ni 2021'de 10 bin öğrenciyle başlattık. 2022'de bu sayı 20 bine ulaştı. 2023'de ise ortaokul ve liselerde 30 bin 570 gönüllü öğrenciyle yürütmekteyiz. Okuma faaliyetimizde yaklaşık 700 gönüllü öğretmenimiz görev almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, okullardaki kitap okuma faaliyetlerini programlı yürütmek ve süreci takip edebilmek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı başlatırken ortaokul ve liseler için ayrı ayrı kılavuzlar hazırlattık. Ortaokullarda kılavuzda belirlenen kitapların okunup çeşitli etkinlikler yapılması, liselerde ise Türk düşünce hayatının önemli isimlerinin 5 kitabını okuyup bir metin hazırlaması şeklinde süreç devam etmektedir. Ortaokullarda yapılan etkinliklerde öğrencilerin daha çok eğlenceli etkinliklerle kitap okuma sürecine alışmalarını hedefliyoruz. Liselerde ise öğrencilere Türk edebiyatının önemli isimlerini okutup öğrencilerimizi nitelikli kitaplarla buluşturuyoruz. Okumaların sonunda kendi metinlerini yazan ve panel yapan öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmayı yürüttüğümüz 300 ortaokul ile 75 lisemize bakanlığımızın ve kamu kurumlarımızın desteğiyle kitap temin ettik. Böylece hem okul kütüphanelerimizi zenginleştirdik hem de kitap temini sorununu ortadan kaldırdık."

Akademiyle okullarda hareketlilik oluştuğunu belirten Kaygusuz, etkinliklerle öğrencilerin çok keyif aldığını anlattı.

Kaygusuz, okuma faaliyetinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Ortaokul öğrencilerimiz kitapları okuduktan sonra keyifli etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Danışman öğretmenleri nezaretinde ayraç ve maket yapma, resim çizme, dramatize etme gibi etkinlikler yapıyorlar. Rekabet duygusundan çok, grupla çalışmanın keyfini yaşıyorlar. Liselerde ise okumanın yanı sıra hem yazma hem de yazdığı metni bir topluluk önünde paylaşma yoluyla özgüven kazanıyorlar. Okullarımızda bir okuma yazma kültürü oluşturabilirsek bundan büyük bir mutluluk duyacağız."

Panel, danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgesi ve hediye verilmesiyle sona erdi.