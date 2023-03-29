Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
Bartın'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, çiçek açan ağaçlar beyaz örtü ile kaplandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Özellikle 950 rakımdaki Sıralı köyünde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı köyde, çiçek açan erik ağaçları beyaz örtü ile kaplandı.
Kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı
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