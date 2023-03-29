Valilikten yapılan açıklamaya göre, rüzgar, güney güneybatı yönlerinden fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına dolayısıyla meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar soba ve doğal gazdan kaynaklanan baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklarla karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.