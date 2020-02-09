Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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