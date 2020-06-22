Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib kırsalına 6 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Adana Dosteller ile Eskişehir Günışığı derneklerince Suriye'nin İdlib kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
İçerisinde un, su, kıyafet ve kuru gıdanın bulunduğu 6 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.
Malzemeler burada insani yardım için Suriye araçlarına yüklenerek İdlib kırsalına gönderildi.
Yardımların Türkiye sınırı karşısında çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.
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