İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek.

Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Sözlü sınav 21-23 Eylül'de

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.