İçişleri Bakanlığı 22 personel alacak... İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021...
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı...
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek.
Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı 2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu için tıklayınız.
Sözlü sınav 21-23 Eylül'de
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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