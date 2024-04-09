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Güncel
AA 09.04.2024 16:31

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli Müzesi'ni ziyaret edip esnafla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aktaş, beraberindekilerle Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 2 bin civarında eserin sergilendiği müzeyi gezen Aktaş, bölgeye ait binlerce yıllık tarihi ve kültürel eserleri inceledi.

Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ve Müze Müdürü Kenan Öncel'den kentteki arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti

Moğultay Mahallesi'ndeki esnafla da bir araya gelen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile görüştü.

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