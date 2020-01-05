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Hong Kong'da Çinli tüccarları protesto eden göstericilere polis müdahale etti05 Ocak 2020 Pazar 14:42 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 14:43
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda, bu kez Hong Kong'dan ucuza aldıkları malları Çin'de daha yüksek fiyatlara satan "paralel tüccarlara" karşı eylem düzenlendi.
Polis, uyarıların ardından dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.
Kaynak: AA