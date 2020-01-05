Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda, bu kez Hong Kong'dan ucuza aldıkları malları Çin'de daha yüksek fiyatlara satan "paralel tüccarlara" karşı eylem düzenlendi.

Polis, uyarıların ardından dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.

Kaynak: AA