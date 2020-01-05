Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın tadını çıkardı.

Ünsal Çamoğlu, İstanbul'dan geldiklerini ve Erciyes'i çok beğendiklerini söyledi.

Türkiye'deki farklı kayak merkezlerine gittiğini anlatan Çamoğlu, Erciyes'teki pistlerin geniş olmasının birçok kayakçıyı cezbettiğini dile getirdi.

Zafer ve Aylin Kavaklı çifti ise her yıl kayak yapmak için Erciyes'e geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA