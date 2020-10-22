Haber Giriş: Kaynak: AA
Hız sınırını aşan 40 bine yakın sürücüye ceza
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ülke genelinde radarla yapılan hız denetimlerinde 39 bin 209 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 17-18-19 Ekim'de 3 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 60 bin 400 araç ve sürücünün denetlendiği bilgisi verilen açıklamada, 4 bin 53'ü gece olmak üzere 39 bin 209 araç ve sürücüye hız ihlalinden işlem yapıldı.
Sürücülere hem kendileri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:37
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