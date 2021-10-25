Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları azalacak... 25 Ekim 2021 Türkiye geneli hava durumu...
Hava durumu nasıl olacak? Türkiye, yeni haftaya soğuk ve yağışlı havayla başlayacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak. 25 Ekim 2021 Türkiye geneli hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar bugün ve yarın İstanbul'da 16-19, Ankara'da 22-23, Samsun'da 20-23, İzmir'de 25-26 ciarında seyrederken, pazar gününden itibaren Ankara, Samsun ve İstanbul'da 14, İzmir'de 21 derecelere düşecek.
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