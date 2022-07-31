Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahur, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor.

"Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros etkili olan sıcaklarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."

"10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalı"

Vatandaşların sıcak günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, "Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık ​​mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" diye konuştu.

Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bugün hava nasıl olacak?

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Marmara

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu, Edirne 36°C Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul 33°C Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli 34°C Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli 39°C Az bulutlu ve açık, İzmir 32°C Az bulutlu ve açık, Kütahya 33°C Az bulutlu ve açık, Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 36°C Az bulutlu ve açık, Antalya 31°C Az bulutlu ve açık, Hatay 32°C Az bulutlu ve açık, Isparta 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 35°C Az bulutlu ve açık, Eskişehir 34°C Az bulutlu ve açık, Konya 36°C Az bulutlu ve açık, Yozgat 31°C Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 31°C Az bulutlu, Düzce 34°C Az bulutlu, Kastamonu 33°C Az bulutlu, Sinop 30°C Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Amasya 34°C Az bulutlu, Çorum 33°C Az bulutlu, Samsun 30°C Parçalı ve az bulutlu, Trabzon 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 33°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kars 30°C Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Malatya 38°C Az bulutlu ve açık, Van 28°C Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 42°C Az bulutlu ve açık, Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık, Siirt 40°C Az bulutlu ve açık, Şanlıurfa 42°C Az bulutlu ve açık.