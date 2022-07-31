ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Bugün başlayan tercihler 5 Ağustos 2022 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim."

YKS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

YKS 2022 tercih kılavuzu için tıklayınız.

ÖSYM'den önemli hatırlatma

ÖSYM ise tercihlerin sadece elektronik ortamda alınacağının altını çizerek şunları hatırlattı:

"Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

Açıklamada ayrıca, adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemesi gerektiği duyuruldu.