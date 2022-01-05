Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya önceliği kapsamında gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 15 araca idari işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’nin desteği ve Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezinde yaya öncelikli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Özellikle yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücülerin yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hava destekli denetimde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri de denetlendi.

Atatürk Kent Meydanı Abide Kavşağı’nda yaklaşık 1 saat süren denetimde 15 aracın kurallara uymadığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.