Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA ARŞİv]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 217 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
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