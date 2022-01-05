Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında, 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 9 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs
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