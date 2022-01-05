Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A, M.K. ve M.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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