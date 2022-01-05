Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 topla oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Paul Jose Mpoku, Oğulcan Ülgün ve Artem Kravets antrenmana katılmadı.
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