TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından "Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar" başlıklı konferans, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in teşekkür konuşmasının ardından Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Ensari Şahin tarafından "Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar - Devlet Olmadan Para Olur mu?" konulu sunum yaptı.

Konferansı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz, akademik ve idari personel ile öğrenciler dinledi.