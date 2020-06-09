Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbarat kapsamında, 5 Haziran'da 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 5 Haziran'da 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti.