Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp bölgede etkili olan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle hava, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.