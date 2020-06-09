Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'daki yangında 5 dönüm orman zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm orman alanı zarar gördü.
Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sarp bölgede etkili olan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle hava, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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