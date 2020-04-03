Ali, Leyla ve Esmehan Yıldırım'ın cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ali ve Leyla Yıldırım çifti ile kardeşi Esmehan Yıldırım'ın cenazeleri defnedildi.

Ailenin bir haftadır Kovid-19 uyarıları kapsamında evlerinde kaldıkları, bankadaki işlemleri için dışarıya çıktıkları öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından kazanın olduğu yere karanfiller bırakıldı.