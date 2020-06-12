Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Amanos Dağları kırsalındaki bazı yayla evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evlerden bakır tel, buzdolabı, televizyon, zeytinyağı ve çeşitli eşya çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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