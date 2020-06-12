Ankara’nın Çubuk ilçesinde yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 66 yaşındaki Mustafa Erdoğan, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor.

"Zamanın en gözde mesleği" diye bir hevesle başladığı terziliği 52 yıldır sürdüren Mustafa Erdoğan, ailesinin geçimini sağladığı işini severek yapıyor.

Sabah saat 08.00’de gittiği dükkanında müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışan Erdoğan, yeni tip koronovirüs sürecinde yaklaşık 2 ay dinlendikten sonra ülke genelinde normalleşmenin başlamasıyla yeniden ütüsüne ve dikiş makinesine koşarak işini yapmaya başladı.

"Sağlığım el verdiği sürece mesleğime devam edeceğim" diyen Erdoğan, AA muhabirine, mesleğe heveslenip okulu bıraktığını ve terzinin yanına çırak olarak işe girdiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen evde durmak istemediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"1968 yılının başında çırak olarak terziliğe başladım ve 1978 yılında da kendi iş yerimi açtım. O gün bugündür aynı dükkanda aynı şevkle çalışıyorum. Hamdolsun, hem maddi hem manevi anlamda hiç şikayetçi olmadım. Zamanında terzilik güzel bir meslekti. Haftada 4 takım elbise dikiyordum. Şimdi yılda 4 tane ancak dikiyorum. Kirasına çalışıyoruz, para kazanma durumu kalmadı. Eş dost geliyor, sohbet ediyoruz, vakit geçiriyoruz. Bize artık eski müşterilerimiz ile bedenine göre hazır elbise alamayanlar gelip diktiriyor. Artık yok olan bir meslek oldu. Elhamdülillah hiç kimse şu ana dek yaptıklarımdan şikayetçi olmadı."

İlçede birkaç terziden biri olduğunu ve kendilerinden sonra terzi kalmayacağını kaydeden Erdoğan, 3 çocuğunu terzilikle büyüttüğünü, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, çıraklığı döneminde terziliğin daha kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Komşusu Yüksel Demirel ise Erdoğan'ın çalışma aşkıyla örnek bir insan olduğunu dile getirerek, "Çubuk’un efesi Mustafa amca. Bu yaşında mesleğini ara vermeden sürdürüyor." dedi.