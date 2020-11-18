Ağaçlandırma projesi sorumlusu Jale Balcı, Vali Rahmi Doğan'ın da katılımıyla valilik himayesinde gerçekleştirilen dikim etkinliğinde, mabet ağacının güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi.

Balcı, umudu ve dayanıklılığı simgeleyen bu ağacın yangında zarar gören alanlara dikilmesinin tercih edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 10 yaşındaki 164 mabet ağacı dikildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de çıkan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.