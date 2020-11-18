Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otoyolda yarışan 2 motosiklet sürücüsüne para cezası
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, otoyolda yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 9 bin 750 lira ceza verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, otoyolda motosikletleriyle yarıştığını belirlediği N.B. ile H.M'yi yakaladı.
Trafiği tehlikeye sokan ve araç kullanma kurallarına aykırı davranan 2 sürücüye 4 bin 875'şer lira ceza verildi.
Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri de trafikten men edildi.
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