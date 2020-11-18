Osmancık kara yolu Çatak yol ayrımında yumurta viyolü üreten fabrikanın depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine tesise gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Fabrika bahçesinde paketlenmek üzere bekletilen viyol balyalarının bulunduğu bölümde başlayan yangının diğer ünitelere sıçramaması için itfaiye ekipleri ve işçiler büyük çaba sarf etti.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan ve hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.