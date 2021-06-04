Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Hatay
Son Haberler
- 12:06
- 12:04
- 12:04
- 11:58
- 11:43
Sıradaki Haber
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz