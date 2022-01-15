Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalınan bir otomobilin bulunması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği 7 zanlıyı adreslerinde yakaladı.
Çalıntı otomobili ele geçiren ekipler, şüphelilerin adresinde iki sahte plaka, farklı araçlara ait motor bloku ve bir miktar uyuşturucu da buldu.
Etiketler: Hatay Hırsızlık Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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