Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde M.S'nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormandaki 3 farklı noktada boyları 5 ile 20 santimetre arasında değişen 2 bin 448 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli M.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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