Bartın Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Abdülkadir Karagülle, dün beden eğitimi öğretmeni arkadaşı Ahmet İbrahim Öztürk’ü, Bartın’ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Ulukaya şelalesine götürdü. Dağın yüksek kesiminden gelen ses üzerine bölgeye yaklaşan iki arkadaş, bir ayının kendilerine baktığını gördü.

Kış uykusundan kalkan ayıyı cep telefonu ile görüntüleyen Karagülle, büyük şaşkınlık yaşayarak ayının fotoğrafını çekti.

Arkadaşıyla birlikte sürekli doğa gezisi yaptıklarını söyleyen beden eğitimi öğretmeni Ahmet İbrahim Öztürk ise o anları anlattı:

“Çocukluğumuzdan bu yana doğa gezisi yapıyoruz. Dün de şelaleye gittik. Küre Dağları Milli Park'ında ayı görmek bizi çok sevindirdi. Bu her insanın başına gelecek bir olay değil, ilk kez bizim başımıza geldi. Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaşmak bizim için şans oldu.”