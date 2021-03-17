İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 58 kişi hakkında 260 bin 188 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi H.B'ye "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ile "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Operasyonda ayrıca, "gasp" ile "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından aranan 2 kişi gözaltına alındı.