Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 58 kişi hakkında 260 bin 188 liralık ceza tutanağı düzenlendi.
İş yeri sahibi H.B'ye "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ile "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Operasyonda ayrıca, "gasp" ile "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından aranan 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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