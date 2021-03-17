Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Keşan'da düzenlenen operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler B.D, G.T, N.D, A.S ve S.Ç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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