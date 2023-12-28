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Güncel
AA 28.12.2023 18:58

Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler ve kuklalar, konteyner okulda eğitim gören depremzede öğrencilere dağıtıldı.

Hatay'da öğrencilerin diktiği kıyafetler ve kuklalar depremzede çocuklara dağıtıldı

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve konteyner okullarda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri için giysi ve kuklalar dikti.

İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde konuşlandırılan konteyner okullara gönderilen kıyafet ve kuklalar, 80 öğrenciye dağıtıldı.

İskenderun Koordinatör Kaymakam Ceyhun Denli, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da kıyafet ve kuklaların öğrencilere yeni yıl hediyesi olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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