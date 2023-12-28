Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 18:46

Afyonkarahisar'da turizm ve tanıtım çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini ve pazar payını artırmak, turistik değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın koordinesinde çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da turizm ve tanıtım çalışmaları sürüyor

Kentte, termal turizme bağlı olarak sağlık turizminin geliştirilmesi, ekonomisinin ve katma değerinin artırılması, termal turizm ve gelişim bölgelerinin bir an önce planlama çalışmalarımın sonuçlandırılıp turizm yatırımcılarının hizmetine sunulması, bölgeyi turizm tesisi yatırımı konusunda daha tercih edilir hale getirmek amacıyla Ömer, Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünde değişikliğe gidildi.

Yiğitbaşı'nın imzasıyla birliğin yeni adı Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği oldu.

Değişiklikle Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir bütüncül olarak mahalli idareler ve kültür ve turizm bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesisleri ile birlikte yürütülmesi sağlanacak.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 40 sürücüye gürültü cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Sıvı betonu dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi
19:48
Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı
19:11
Hatay'da 2 bina tedbiren boşaltıldı
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:24
Müzeye dönüştürülen tarihi deniz feneri ziyaretçilerini bekliyor
19:27
Bakan Tekin, özel eğitim anaokulu açılışına katıldı
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ