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Güncel
AA 28.12.2023 18:29

Ordu'da "Yunus Emre'nin Coğrafyası" konferansı düzenlendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, "Yunus Emre'nin Coğrafyası" konferansı gerçekleştirildi.

Ordu'da "Yunus Emre'nin Coğrafyası" konferansı düzenlendi

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Küçük, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki konferansta, Yunus Emre'nin "Koca Yunus", "Derviş Yunus" ve "Miskin Yunus" gibi takma isimler kullandığını söyledi.

Yunus Emre ile ilgili birçok araştırmacının çalışma yaptığını belirten Küçük, "Türk edebiyatında halka mal olmuş, sevilen, hürmet gösterilen, bilimsel pek çok çalışmaya konu edinilen isimlerden olan Türk-İslam mutasavvıfı Yunus Emre, Türkçeyi bir kültür ve edebiyat dili olarak işlemiştir." dedi.

Vali Muammer Erol, konferansın sonunda Küçük'e çiçek hediye etti.

Konferansa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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