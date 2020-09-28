Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde metruk binada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.

Polis kamerasına yansıdı

Öte yandan operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.