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Dünya
CNN International 23.06.2026 08:41

Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı.

Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Mücadeleye şanssız bir başlangıç yapan ve 8. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Messi, bu pozisyondan 30 dakika sonra ceza sahası dışından vurduğu sert şutla topu ağlara gönderdi.

Maçın son düdüğünden hemen önce bir kez daha sahneye çıkan yıldız oyuncu, turnuvadaki toplam gol sayısını iki maçta 5'e yükseltirken, Klose'nin rekorunu da iki golle aşmış oldu.

Çarşamba günü 39 yaşına girecek olan sekiz Ballon d'Or sahibi futbolcu, turnuvanın ilk maçında Cezayir'e karşı yaptığı hat-trick ile de büyük beğeni toplamıştı.

Duygusal anlar ve aile durumu

Turnuvaya golleriyle damga vuran Messi, geçtiğimiz hafta oynanan müsabakada attığı ilk golden sonra sahada gözyaşlarını tutamamıştı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arjantinli kaptan, detay vermeden "Zor günler geçirdim" ifadesini kullanmıştı.

Karşılaşmanın hemen ardından Messi ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıldız futbolcunun babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığı duyuruldu.

Aile, asılsız iddiaların önüne geçmek adına kamuoyundan spekülasyonlardan kaçınmalarını talep etti. Yaşadığı ailevi strese rağmen sahaya çıkan Messi, Avusturya karşısında sergilediği performansla takımını galibiyete taşımayı başardı.

Rakip takımdan Messi'ye övgü

Maç öncesinde Messi'nin oluşturduğu tehdide dikkat çeken Avusturya Kaptanı David Alaba, Arjantinli oyuncunun turnuvaya hat-trick ile başlamasını "çılgınlık" olarak nitelendirdi. Alaba, "Nasıl bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu, Messi'nin yanı sıra kadrolarında ne kadar kaliteli isimler barındırdıklarını ve takım olarak neler yapabileceklerini çok iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda gol kralına verilen Altın Ayakkabı yarışı, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi diğer küresel yıldızların da sahne almasıyla birlikte iyice kızışıyor.

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