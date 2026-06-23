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Dünya
AA 23.06.2026 09:07

ABD'de kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

ABD'de kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Chico şehrindeki bir kütüphanede silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırı sırasında şüphelinin kütüphanenin arka kapısından kaçmaya çalıştığını ve bu sırada oradaki güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Polis yetkilileri, şüphelinin adını ya da silahlı saldırıya ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Bölge yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için "en içten taziyelerini" iletti.

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