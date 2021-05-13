Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara, 6 kilo 754 gram kıyılmış kaçak tütün ve 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.
Hatay, Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma iş yerinde yaptığı aramada, 90 paket kaçak sigara, 6 kilo 754 gram işlenmiş ve kıyılmış kaçak tütün ile 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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