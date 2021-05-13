Hatay, Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma iş yerinde yaptığı aramada, 90 paket kaçak sigara, 6 kilo 754 gram işlenmiş ve kıyılmış kaçak tütün ile 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.