Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte motosiklet, gübre ve kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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