Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde alınan bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı karayolu üzeri Madenboyu Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek depoda bulunan malzemeleri dışarı çıkardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.
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