İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, şüpheli M.A'nın üzerinde 4,55 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A'nın uyuşturucuyu S.S'den aldığını bildirmesi üzerine, ekipler şüphelinin ikametinde yaptığı aramada ise 15 gram uyuşturucu buldu.

Zanlılardan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan" işlem yapılarak salıverildi.