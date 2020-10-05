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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 188,01 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla K.S, O.K. ve G.A. gözaltına alındı.
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