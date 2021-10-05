Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da gençler sokak hayvanlarını besledi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gençler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Yeşilköy, Numune Evler ve Özerli mahallelerine sokak hayvanları için mama bıraktı.
Gençlerden Yunus Emre Tufan, gönüllü gençler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladıklarını için çok mutlu olduğunu belirtti.
Etiketler: Hatay Sokak Hayvanları
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