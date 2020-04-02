Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: AA]
İskenderun'daki kazada bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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