Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da evlerinde 11 ruhsatsız silah bulunan iki zanlıya gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da evlerinde ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ve Arsuz ilçelerinde ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen iki adrese operasyon yaptı.
Evlerde, ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirildi.
Ev sahipleri A.Ş. ve D.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 13:53
- 13:54
- 13:46
- 13:38
- 13:33
Sıradaki Haber
Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz