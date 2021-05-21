Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun yolu Karaali Kavşağı ile Antakya Serinyol mevkisinde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kırmızı ışık, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza verdi.

Basınla paylaşılan görüntülere, sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri yansıyor.