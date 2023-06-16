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Güncel
İHA 16.06.2023 12:40

Hatay'da depremde hayvanlarını kaybedenlere küçükbaş dağıtıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara 3 bin 42 adet küçükbaş dağıtıldı.

Hatay'da depremde hayvanlarını kaybedenlere küçükbaş dağıtıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 3 bin 42 adet küçükbaş hayvan, depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtım programına Kaymakam Osman Acar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da katıldı. Vatandaşlara, depremde ne kadar küçükbaş kaybettilerse o kadar hayvanın teslim edildiği belirtildi. Kaymakam Osman Acar da hayvanları sahiplerine tek tek teslim etti. Hayvanlarını teslim alan depremzede vatandaşlar, büyük bir mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek katkısı olan herkese teşekkür etti.

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